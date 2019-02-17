NASA объявило об ускорении подготовки лунной миссии – первый экипаж хотят отправить в 2028 году

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После долгих разговоров о возвращении людей на Луну NASA обратилось к аэрокосмическому сообществу с просьбой разработать проекты для транспортных кораблей. Цель NASA состоит в том, чтобы испытать эти аппараты уже в 2024 году, а в 2028 году доставить людей на поверхность спутника.

Об этом сообщает «Naked Science».

Глава NASA Джим Брайденстайн и другие высокопоставленные чиновники агентства обсудили план возвращения на Луну во время круглого стола для СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе мероприятия Брайденстайн заявил о планах не только вернуться, но и «остаться» на Луне, отметив при этом, что агентство делает упор на скорость успешного осуществления этой миссии.

«Одна из вещей, которые я считаю важными, заключается в том, что мы хотим иметь возможность многократного использования наших аппаратов, сохранив при этом интенсивную скорость реализации планов. Важно, чтобы мы вернулись на Луну как можно быстрее», - говорит Брайденстайн.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп года подписал директиву SPD-1 о работе над проектом, однако за это время значительного прогресса достичь так и не удалось. 

В марте 2019 года агентство разошлёт аэрокосмическим компаниям формальные запросы на разработку кораблей для Луны. Всего через два месяца после этого NASA планирует заключить контракты с подрядчиками на суммы от 300 тысяч долларов до 9 миллионов долларов. По словам Брайденстайна, агентство открыто и для коммерческих предложений компаний наподобие SpaceX, и для идей космических ведомств других стран.

Помимо возвращения на Луну в NASA решили ускорить проект по отправке на спутник небольших исследовательских аппаратов. Согласно программе, девять компаний разработают небольшие устройства, которые смогут перевозить научное оборудование на Луну. В него будут входить инструменты для исследования поверхности спутника на предмет ледяного льда и не только.

Согласно общей лунной программе NASA, агентство планирует построить на орбите Луны космическую станцию «Врата» (Gateway), рассчитанную на 15 лет работы. Она будет служить «перевалочным пунктом», где космонавты смогут жить и тренироваться. Из «Врат» они смогут добраться до поверхности планеты на посадочных модулях, чтобы взять образцы, а после вернуться обратно на станцию.

Для доставки людей до и от «Врат» NASA планирует использовать несколько разных космических кораблей: для полёта до низкой лунной орбиты, для посадки на поверхность спутника и для возвращения обратно. В агентстве пока не определились, какие именно корабли будут использовать.

В качестве резервной транспортной системы рассматривают российские «Союзы». По словам представителей NASA, отечественные корабли представляют «огромное преимущество» при обслуживании МКС и отличающиеся друг от друга системы могут пригодиться при освоении Луны.

Напомним, как основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео первого испытания двигателя Raptor, предназначенного для космических полетов.

Julia Davudenko

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русскийобщество