В израильском аэропорту удерживали 140 украинцев в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в Борисполе

В пятницу, 15 февраля, в израильском аэропорту удерживали 140 украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Георгий Логвинский.

Он рассказал, что руководители МВД Израиля сообщили ему о том, что удерживают целый самолет из Украины, в знак протеста за то, что накануне было отказано во въезде 35 израильтянам.

По словам депутата, в настоящее время граждане с обеих сторон освобождены и пропущены в страну назначения, однако межгосударственный конфликт длится не первый день. По словам Логвинского, до 20% украинцам в Израиле отказывают во въезде.

«Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе. Однако друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности», - написал Логвинский.

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова рассказала в Facebook, что украинцев держали под конвоем и забрали паспорта.

«В Израиле задержали в аэропорту около 100 пассажиров из Украины. Забрали паспорта. Держат уже больше 5 часов. Под конвоем отпускают разве что в туалет», - рассказала Вишнякова.

Напомним, что группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств «Из Грузии с любовью». Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту.