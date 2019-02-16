«Создание перспективных планов развития общин - залог планового начала реализации социально важных проектов», - замглавы Николаевской ОГА Кушнир

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир, который в пятницу, 15 февраля, принял участие в итоговом местном совете регионального развития во время своего рабочего визита в Первомайский район.

«15 февраля на Николаевщине проводим заключительные Советы регионального развития в общинах. Жители городов, районов, ОТГ вместе с руководителями на местах уже определили собственный вектор дальнейшего развития территорий. Задача, поставленная Президентом Украины Петром Порошенко по стратегическому планированию на 2019-2021 годы в Николаевской области подытожим уже скоро на всеобластном Совете. Руководство общин понимает, что скорейшая разработка документативной части станет залогом планового начала реализации социально важных проектов. Сегодня утверждена в том числе и стратегия развития Первомайского района и города Первомайска», - рассказал Кушнир.

Заместитель председателя ОГА также отмечает, что на Первомайщине существует одна ОТГ - Каменномостовская, которая уже почувствовала преимущества реформы децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко и своим примером побуждает к объединению тех, кто еще не вошел в ОТГ.

«На Первомайщине сейчас создана одна ОТГ - Каменномостовская. За несколько лет там уже отремонтированы сельские клубы, реконструирован и переведен в постоянный режим работы детский сад «Подснежник», который более 15 лет работал только сезонно, еще в двух дошкольных учреждениях выполнен ремонт, закуплен школьный автобус для подвоза учеников, отремонтированы отдельные отрезки дорог на территории общины - и это только часть изменений. Кроме того, община Мигии ждет выборы и уже готовит свои стратегические цели. Средства остаются на местах, община получает субвенции и помощь международных организаций, люди сами решают, что строить/ремонтировать/закупать - не надо ждать указаний, все в руках жителей - это основное что отметил. После объединения остальные села района смогут воспользоваться дополнительными преимуществами реформы, инициированной Президентом», - отметил зампредседателя Николаевской ОГА.

Отмечается, что Николаевская областная государственная администрация во главе с председателем Алексеем Савченко всегда открыта к диалогу, информированию и готова помочь с технической стороной.

Уже в ближайшее время на рассмотрение комиссии ДФРР будут направлено документы о выделении в этом году 14 миллионов гривен на окончание реализации строительства насосной станции с резервуарами запаса воды по улице Камяномостовской в Первомайск. Реализация проекта позволит обеспечить 15 тысяч жителей города качественным круглосуточным питьевым водоснабжением, а также создаст аварийный запас питьевой воды на двое суток в случае аварийной ситуации.

Кроме того, в сотрудничестве с руководством города Первомайск, Первомайской райгосадминистрации, депутатами областного совета, выполнен микропроект по реконструкции участка канализационного коллектора в городе. В этом году на реализацию проекта заложено 1,4 миллиона гривен, еще 1,5 миллиона предусмотрено на реконструкцию очистных сооружений канализации.

Ранее сообщалось, что еще один район на Николаевщине представил перспективный план своего развития.