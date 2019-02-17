Китайские власти из-за тонн мусора ограничат для альпинистов восхождение на Эверест

Китайские власти временно закрыли для альпинистов базовый лагерь на горе Эверест в Тибете в связи с тоннами мусора, оставленными десятками тысяч туристов.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Теперь в лагерь, находящийся на высоте 5200 метров, можно будет попасть только по специальному разрешению на восхождение. В этом году пропуск смогут получить только 300 альпинистов, которых обяжут убрать после восхождения весь свой мусор.

Отмечается, что за последние восемь лет около 20 тысяч человек совершили восхождение на Эверест со стороны Тибета, оставив после себя горы отходов. Только в прошлом году после альпинистов вывезли около восьми тонн мусора.

Ранее сообщалось, что новая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, в три раза превышающих территорию Франции.

Также ранее «Гринпис» отвез группу школьников в океанариум, в котором вместо морских животных плавали мусор и пластик. А в Таиланде в желудке у дельфина нашли 8 килограммов пластикового мусора – спасти его не удалось.

Напомним, что в США запустили первую в мире плавучую систему очищения океана от пластика – её создал 19-летний студент.