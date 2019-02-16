«Реформа образования, начатая Президентом Украины, доказывает свою действенность», - замглавы Николаевской ОГА

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир во время своего рабочего визита в Первомайский район в пятницу, 15 февраля, заявил, что реформа образования, начатая Президентом Украины Петром Порошенко доказывает свою действенность и результативность.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Так, Кушнир посетил Романобалковскую и Мигеевскую школы. Первая, кроме государственной поддержки, как лучшее опорное заведение области, принявшее участие в проекте нового образовательного пространства, получила в 2017 году дополнительно 1 миллион гривен на улучшение материально-технической базы. Сегодня это современная школа с интерактивным оборудованием, новой мебелью, техникой, обновленным фасадом.

В школе оборудована медиатека, есть современные компьютерные классы, спортплощадка, игровая площадка, современное оборудование в столовой. Отдельного внимания заслуживают биохимический, географический и физический кабинеты.

«Комфортные условия обучения, наличие современного и интерактивного оборудования - сопровождающие факторы. В школе при общем количестве детей 147, организован подвоз школьным автобусом 71 ученика из трех населенных пунктов. При этом, ни у кого из родителей не возникает вопросов о целесообразности этого, ведь они понимают, что получение школьниками современного образования от педагогов-профессионалов - это прежде всего», - рассказал Александр Кушнир.

В Мигеевской школе, благодаря программе микропроектов, инициированной командой Николаевской облгосадминистрации во главе с председателем ОГА Алексеем Савченко, обустроена столовая и отремонтирован актовый зал.

«Все это доказывает, что только объединив наши усилия, мы сможем достичь успеха в любом деле. Дети искренни, и отвечая на вопрос «хотят/нравится ходить в школу» - дают положительный ответ. Считаю, что это является основным показателем нашей совместной работы - и на уровне области, и на уровне района, и конечно педагогов. Потому прививание детям любви к обучению - это важно», - отметил заместитель председателя ОГА.

Ранее сообщалось, что КУ «Николаевский областной институт последипломного педагогического образования» закупил 700 экземпляров пособия «Азбука литературоведения для учеников начальной Новой украинской школы», которое было напечатано за средства из государственной субвенции. Автором пособия является директор Института последипломного образования Василий Шуляр.

Позже выяснилось, что за 1,5 месяца в департаменте образования Николаевской ОГА так и не разобрались с закупкой книг авторства Шуляра.