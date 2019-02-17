В Париже для обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 1,6 тысяч человек

На северо-востоке Парижа (Франция) в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 1600 человек.

Об этом сообщила в Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.

«Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей было эвакуировано 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района», - отметила она.

Эвакуированных людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Как передает La parisien, снаряд был обнаружен в городе 4 февраля. Его разместили на стройплощадке под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

Бомбу планируют переместить в специальную камеру на глубине 200 м и взорвать.

Напомним, в субботу вечером, 16 февраля, возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер.