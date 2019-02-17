В Испании 200 тысяч человек вышли на протест в поддержку сепаратистов с призывами к самоопределению Каталонии

В субботу, 16 февраля, в Барселоне десятки тысяч людей вышли на улицы, держа фото заключенных лидеров каталонских сепаратистов и призывая к самоопределению северо-восточного испанского региона.

Об этом пишет Reuters.

Скандируя «Свобода!» и «Независимость!», около 200 тысяч человек, по данным местной полиции, приняли участие в мирном марше.

Суд над 12 лидерами сепаратистов, девять из которых были заключены с конца 2017-го или начала 2018 года, начался на этой неделе в Мадриде. Их судят за участие в проведении референдума и за провозглашение независимости.

В шествии приняли участие председатель правительства Каталонии Ким Торра и председатель каталонского парламента Роджер Торрент.

Сообщается, что 28 апреля в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Решение о досрочных выборах принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019, чем вызвал законодательный кризис. Каталонские партии, поддерживающие независимость, присоединились к оппозиционным партиям.

Ранее сообщалось, что перед референдумом о независимости Каталонии от Испании в октябре 2017 года соответствующий «градус» общественного мнения поддерживала Россия.