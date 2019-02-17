Трещины на стенах и отсутствие освещения: В оккупированном Крыму до сих пор не могут открыть только построенный детсад

Детский садик «Ромашка» селе Приозерное Ленинского района оккупированного Крыма, который строили в 2017–2018 годах, не выдержал первых же дождей.

Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на Минстрой Крыма.

Рассчитанное на 160 детей учреждение никак не может начать работу. В здании до сих пор не подключено освещение.

«Подрядчик строительства вел работы в 2017-2018 годах, но после первых же дождей произошел обвал грунта и повреждение тротуарной плитки на придомовой территории. Кроме того, на стенах образовались трещины», – говорится в сообщении так называемого «Министерства строительства Крыма».

В связи с этим «российский министр строительства Крыма» Михаил Храмов заявил, что совещание по устранению «проблем» будет собрано в кратчайшее время.

Ответим, в ноябре 2017 года назначенный оккупантами так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов сообщил, что намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей на строительство детских садов.

Напомним, в Николаеве из-за аварийного состояния закроют детский сад №67.