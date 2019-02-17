Спустя полгода после решения о продлении маршрута √15 в Николаеве на конечной возле «Кита» обустроили остановку

В Николаеве только заканчивают обустройство остановочного комплекса на новой конечной маршрута №15.

Об этом в редакцию «Преступности.НЕТ» написал местный житель.

Ранее сообщалось, что на маршрутном такси №15 до сих пор не изменилась схема движения, так как еще нет утверждения технической документации от патрульной полиции. Только после этого можно будет устанавливать остановочный комплекс и соответствующие знаки дорожного движения.

«Завершается обустройство конечной 15 маршрута на ТРЦ «Кит». Спустя почти полгода с момента продления депутатами нашими», - написал молодой человек.

Отметим, что решение о продлении маршрута №15 члены исполкома горсовета приняли еще 12 октября. Согласно нему маршрут должен был стать таким: улица Троицкая, 204, улица Космонавтов, проспект Мира, проспект Богоявленский, проспект Центральный, улица Декабристов, 37, улица Дунаева, улица Московская, 85, улица Пограничная, 29, улица Малая Морская, 108. Однако спустя две недели этого не произошло, и причиной этому в управлении транспорта называли то, что фирма-перевозчик ПП «Пик» еще не «накатала» маршрут.