В Киеве собрали митинг против проплаченных протестов – участникам акции обещали заплатить и обманули

В Киеве прошел протест против проплаченных митингов, однако организаторы, обещавшие участникам акции деньги, не заплатили.

Об этом на Facebook сообщил пользователь Сергей Наумович.

По словам Сергея Наумовича, митинг организовали так называемые пранкеры. За протест против проплаченных митингов они обещали заплатить каждому участнику по 200 гривен, однако по завершению мероприятия никто никому заплатил.

«В Киеве неизвестные пранкеры «кинули» митингарей, которые за деньги пришли на проплаченный митинг ... против проплаченных митингов. Обещали по 200 гривен. Не заплатили. Логично же, чёрт возьми! Гениально! Вплоть хочется крикнуть «На бис!», - написал пользователь.

Напомним, в Харькове журналисты вместе с ветераном АТО созвали фейковый митинг псевдокандидата в Президенты Украины советского и украинского серийного и массового убийцы Анатолия Оноприенко.

Также сообщалось, что в Одессе неизвестные шутники собрали «проплаченный митинг», а сами на него не пришли.