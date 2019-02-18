В Солсбери возле собора неизвестные вывесили российский флаг – полиция ищет в этом состав преступления

Возле собора в британском Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили большой российский флаг.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Фотографии с флагом на фоне собора - главной туристической достопримечательности Солсбери - были опубликованы в социальных сетях.
Местный житель Ли Мартин, один из тех, кто опубликовал фото с флагом, написал в Twitter: «Как только смеет какой-то идиот так унижать наш город после всего того, что ему пришлось пережить».
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA— Lee Martin (@lmjm12) 17 февраля 2019 г.
Джон Гленн, член парламента от Солсбери заявил, что флаг уже сняли.
«Какая глупая затея - насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году».
Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4— John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 февраля 2019 г.
Кто именно вывесил флаг - неясно. В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, есть ли в этот состав преступления.
Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.
Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).