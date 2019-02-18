В Николаеве у дома, где живут слепые пенсионеры, подъездная дорога в глубоких ямах – власти обещали принять меры

В Николаеве, возле дома №29 по улице Южная уже несколько лет не ремонтировали внутриквартальный проезд, из-за чего на дороге образовались глубокие ямы, мещающие жителям дома.

Об этом в «Преступности.НЕТ» сообщила одна из жительниц.

Дом на Южной местные жители называют «домом слепых», поскольку в 20-м веке его построили для людей с нарушениями зрения. Во второй половине прошлого века слепые работали на предприятии «Николаевское учебно-производственное предприятие украинского общества слепых», занимающееся изготовлением гофрированной бумаги и картона. На сегодняшний день на предприятии осталось мало сотрудников, большинство из них уже давно на пенсии.

Слепые пожилые люди, живущие в доме на Южной, жалуются на дорогу, которая становится для них серьезным препятствием. Одна из пенсионерок Неонила Петровна рассказала, что в январе споткнулась на яме и порвала связки на ноге.

— Я вышла на улицу повесить белье, споткнулась о яму и упала, у меня теперь порваны связки. Такси к нам не хотят заезжать, «скорые» ездят с трудом, - рассказывает пожилая женщина.

Вся дорога вдоль дома в больших и маленьких ямах. Местные жители жалуются, что на дороге элементарно тяжело пройти с детской коляской, слепые пенсионеры вообще предпочитают не выходить без сопровождения. Неонила Петровна, получив травму, обратилась на правительственную линию к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, где ее перенаправили в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета. Однако в департаменте пожилой женщине ответили, что денег на дорогу нет и ремонт не предусмотрен.

Корреспонденту «Преступности.НЕТ» в департаменте ответили, что внутриквартальные проезды с 2017-го года находятся в подчинении администраций районов. Исполняющий обязанности главы Ингульской администрации Игорь Волков в комментарии изданию отметил, что в плане на 2019 год этой дороги нет.

— У нас в плане пока нет этой дороги. Другие дороги есть, этой нет. Бюджет формируется от депутатов, депутаты свои предложения не давали по этой дороге, - сказал Игорь Волков.

После информации о том, что в доме живут слепые пенсионеры, чиновник пообещал при распределении бюджета внести предложение о выделении средств на ремонт этой дороги.

— Будем пробовать, будем просить дополнительные деньги по итогам перераспределения, - сказал Игорь Волков.

В свою очередь, депутат от фракции «Наш край» Олег Грипас, в чьем округе, судя по информации сайта горсовета, находится этот дом, рассказал, что деньги на дорогу когда-то уже планировали выделить, однако при рассмотрении вопроса членами планово-бюджетной комиссии, средства забрали.

— В плане были проезды делать, углы. Там по итогам трех кварталов забрали все деньги. Там были на него деньги, но почему-то их забрали. Забрала бюджетная комиссия. Эти деньги забрали. Потом мы все-таки углы сделали. (...) На этот год я попросил на эти дороги дать. Там вообще в том районе ужасно все, - рассказал Олег Грипас.

Депутат также пообещал, что займется этим вопросом и попросил номер телефона пенсионерки Неонилы Петровны. И чиновник, и депутат пообещали поднять этот вопрос при распределении бюджета.

Напомним, николаевец, проживающий в микрорайоне Терновка, пожаловался на состояние дорожного покрытия по улице Варненская, которая после прокладки дренажного коллектора превратилась в болото.