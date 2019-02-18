Первый вице-мэр Николаева отчитал главу Центрального района за некачественную уборку: «Там позапрошлогодняя грязь и листья»

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко раскритиковал главу Центрального району Александра Березу за плохо убранные улицы района.

Об этом речь шла в понедельник, 18 февраля, в ходе расширенного аппаратного совещания с участием СМИ, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Центральный район, пожалуйста (докладывайте, - ПН). Дошла ли к вам уже весна на прошлой неделе или нет? Почувствовали ли вы, что можно уже работать и прибордюрную часть убирать, и листья с прошлого года уже можно заканчивать убирать. Ямы латать уже можно. Уже все можно делать. Или вы ожидаете, что опять завьюжит, и все проблемы останутся городу на потом? Проспект Центральный просто ужас. Сегодня сутра ехал, левая сторона, как ехать сюда в город, там позапрошлогодняя грязь. Даже не 2018 года, вижу, что даже с 2017 года еще есть, - возмутился первый вице-мэр.

При этом глава Центрального района Александр Береза отметил, что проблемных вопросов по району нет, что возмутило первого заместителя городского головы Владимира Крыленко.

— Ну как это нет? Я вам только что назвал столько проблемных вопросов, а вы говорите, что нет. У нас есть вопросы к вам, а у вас нет вопросов, как это? - интересовался Крыленко.

Главы районов, Александр Береза крайний справа

В частности, Береза отметил, что механизированная очистка производиться согласно утвержденному графику. На что, Крыленко дал поручение главе Центральной райадминистрации изменить график уборки и с сегодняшнего дня начать убирать проспект Центральный.

— Сегодня! После обеда проеду, будет настроение, приглашу вас с собой и поедем вместе, - подытожил Крыленко.

Александр Береза продолжил отчитываться за прошедшую неделю об уборке проспекта и других центральных улиц от опавшей листвы и мусора, и опять же заметил, что проблемных вопросов нет.

Напомним, что ранее Владимир Крыленко остался недоволен работой райадминистраций и директора Департамента ЖКХ касательно обработки тротуаров от снега и гололеда.