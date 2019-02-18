Британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных

Парламентарии Британии обвинили социальную сеть Facebook в использовании антиконкурентных практик и продаже личных данных.

Об этом стало известно из отчета британского парламента, подготовленного комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, передает Левый Берег.

В отчете утверждается, что Facebook был намерен перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным.

Также, ряд руководителей Facebook либо умышленно вводили в заблуждение законодателей в ходе расследования, либо умышленно не информировали политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы.

Так, в отчете упоминается о распространении «фейковых» новостей и опасного контента, включая спам, мошенничество и порнографию.

Как сообщает BBC Facebook уже отреагировал на эти обвинения опровергая их. Представители социальной сети заявили, что внесли значительные изменения в свою политику и поддерживают госрегулирование конфиденциальности и других параметров работы сети, если для этого есть разумные аргументы. Нарушение каких-либо законов Великобритании в Facebook отрицают.

Напомним, «Facebook» и «Twitter» удаляют сотни подозрительных аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном.