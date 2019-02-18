В мэрии Николаева собирают срочное совещание из-за последствий пожара в девятиэтажке, где люди остались без отопления и света

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин обратился за помощью к горвласти после произошедшего пожара в девятиэтажном жилом доме по улице Ольжича, 5-б.

Об этом стало известно в понедельник, 18 февраля, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Ранее сообщалось, что 17 февраля, в Николаеве в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Олега Ольжича произошел пожар. В результате были эвакуированы более двух десятков людей. Как известно, произошло замыкание электрощитовых с последующим горением с третьего по девятый этаж.

Так, Петров сообщил, что жители 36 квартир остались без света и отопления, так как бойлерная работает от электричества.

— Выгорел весь стояк, все электрические сети. Межэтажные площадки — черные от дыма и копоти. Сотрудники ГСЧС, в соответствии с инструкцией, во время пожара выбили все окна между этажами. То есть там, ко всему прочему, еще и большие сквозняки. Лифт не работает, - сообщил депутат.

В частности, он попросил первого вице-мэра Владимира Крыленко, под началом которого проходило совещание, дать поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу и вице-мэру по вопросам энергоэффективности Александру Омельчуку решить данный вопрос.

— Кроме того, что сгорели все щитовые, там есть проблема, оказывается, и с подстанцией облэнерго. Потому что были до этого перепады электроэнергии, и после того, как ее включили, произошел пожар, - отметил Петров.

Также он попросил дать поручение начальнику управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Александру Герасимене «выделить имеющиеся средства или провод для помощи КП ДЕЗ «Океан».

В результате, Крыленко поручил Юрию Степанцу в экстренном порядке создать комиссию, включить в нее главу Корабельного района, депутатов горсовета, представителей департамента ЖКХ и других профильных чиновников. В том числе, срочно выехать на место и к 15:00 предложить конкретные действия по решению ситуации.

Напомним, что ранее в Николаеве горела квартира в Кульбакино, спасатели эвакуировали 20 человек.