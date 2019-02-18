«Дадим сегодня нагоняй КП «Парки», - вице-мэр Крыленко поручил до конца дня убрать свалку в Лесках у озера

Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко поручил до конца сегодняшнего дня убрать свалку строительного и бытового мусора в районе Лески у озера.

Об этом шла речь в понедельник, 18 февраля, в ходе аппаратного совещания, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что жительница Николаева пожаловалась на загрязнение озера в парке «Лески» в Заводском районе города.

К вице-мэру обратился глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук. По его словам, после зимы в этом районе образовалось большое количество свалок.

— Там реально, особенно после зимы, огромное количество свалок и не готов сказать, насколько профинансирован объем работ по уборке территории в Лесках. Сегодня руководители выедут на место, отработают, - сказал Дмитрук.

В ответ на это Крыленко поручил Дмитруку разобраться с этой ситуацией, а в ответ на то, что в администрации нет целевых средств на уборку мусора, предложил Дмитруку «не скромничать».

— Вы знаете, как вас называет Сенкевич? Мэр района. Поэтому давайте. Сколько вам нужно времени, чтоб эта фотография исчезла и была другая фотография? – сказал Владимир Крыленко.

Глава района еще раз подчеркнул, что у бюджета администрации нет средств, которые бы по целевому назначению направлялись бы на уборку мусора. Эти средства есть у коммунального предприятия «Николаевские парки». В связи с этим Крыленко предложил Дмитруку поручить предприятию убрать мусор до конца дня.

— Пригласите после совещания «Парки», сделайте замечание, нужно пожурить, кто там руководитель и скажите, чтоб до конца дня... Возьмете машину и после обеда поедете, посмотрите. Парк Лески сейчас на всех сайтах есть. Сколько ж это может быть? – сказал Крыленко.

В то же время, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что управлению экологии горсовета уже поставлена задача убрать мусор. Крыленко, в ответ на это, заявил, что КП «Парки» нужно отчитать.

— Давайте, чтоб не позориться. Не знаю, как вам, но мне стыдно это видеть и сейчас к вам обращаться. Если бы сейчас руководитель района сказал бы, что сейчас скинет Александру Федоровичу на какой-то там сайт, что там все чисто, городской голова был бы доволен. А так у вас нецелевое, у кого-то целевое. Деньги на уборку мусора у нас есть. Если не знаете, я без журналистов вам скажу, как это надо сделать. Тихонько вам скажу. Дадим сегодня нагоняй КП «Парки», - подытожил Крыленко.

Напомним, что ранее николаевцы возмутились состоянием парка «Лески», а горожанин пожаловался, что в центре Николаева, возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки Южный Буг выкидывают мусор. Позднее участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки – ему грозит штраф.