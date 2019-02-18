В Институте последипломного образования заявили, что закупку пособий согласовывали с начальником департамента образования Николаевской ОГА

В Николаевском областной институте последипломного образования заявили, что количество пособий, напечатанных за счет государственной субвенции, было согласовано с Департаментом образования Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сказано в документе, который прислали в редакцию «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что КУ «Николаевский областной институт последипломного педагогического образования» закупил 700 экземпляров пособия «Азбука литературоведения для учеников начальной Новой украинской школы», которое было напечатано за средства из государственной субвенции.

Позже, в ходе совещания в департаменте образования Николаевской областной государственной администрации заявили, что так и не разобрались с закупкой книг Василия Шуляра, которую осуществил Институт последипломного образования, где сам Шуляр занимает должность директора.

В заявлении сказано, что в 2018 году у института был план на печать ста пособий, которые написал их директор Василий Шуляр, на что им их областного бюджета были выделены средства. Однако, как утверждают в документе, благодаря государственной субвенции, которую они получили в 2018 году, они увеличили план до 700 пособий и согласовали количество пособий, покупку и оплату счетов с департаментом образования.

Также в институте отрицают, что печатали пособия за средства целевой субвенции на социально-экономическое развитие области.

Как известно, Василий Шуляр был назначен на эту должность решением сессии Николаевского облсовета в марте 2016 года. Он является человеком из окружения народного депутата Украины Тараса Кремня.