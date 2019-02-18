Компанию «Агроинвестгрупп» необходимо реанимировать, а не объявлять банкротом, – Рафаэль Гороян

Рафаэль Гороян

Один из лидеров аграрного сектора Украины, а также председатель наблюдательного совета группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян дал оценку ситуации, которая произошла с одесской компанией «Агроинвестгрупп», оставившей без зерна и денег несколько десятков аграриев и трейдеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

- На фоне сложившихся обстоятельств, я еще раз убеждаюсь, что не стоит перекредитовывать бизнес. По информации, которую я вижу в СМИ, сумма долговых обязательств «Агроинвестгрупп» составляет 120 млн долларов, - сказал Гороян.

Так, он добавил, что не владеет данными объема продаж «Агроинвестгрупп», однако, предполагает, что цифры примерно идентичны с компанией «Прометей» и кредитируясь «короткими деньгами» они сохраняют финансовую стабильность компании.

- Хотел бы подчеркнуть, что ГК «Прометей», имея аналогичные объемы продаж и примерно в два-три раза больше активов, чем у «Агроинвестгрупп», кредитуется только короткими деньгами, в размере 20 миллионов долларов. Благодаря этому сегодня компания демонстрирует финансовую стабильность, - отметил председатель наблюдательного совета группы компаний «Прометей».

- Штат сотрудников насчитывает около 1000 человек, объем хранения на элеваторах 1 миллион 300 тысяч тонн, производственная площадь 2700 га и в будущем планируем наращивать земельный банк. Автопарк логистической группы компании «Прометей» насчитывает 43 единицы техники: «Volvo», «MAN», «Scania»,- добавил бизнесмен.

На вопрос что же могло послужить причиной обманов аграриев и трейдеров основатель ГК «Прометей» отметил, что в первую очередь видит непрофессиональное отношение к бизнесу и серьезную переоценку финансовых возможностей компании.

- Однозначно, любая перекредитовка - это искушение для «кидка», для невозврата. Первую ошибку, по моему мнению, сделали банкиры, которые сквозь пальцы смотрели на цифры. Вторую - трейдеры, особенно транснациональные, которые, увидев большие прибыли, не учли существующие в нашей стране реалии, - рассказал Гороян.

Однако, по прогнозам аналитиков компанию «Агроинвестгрупп» ожидает банкротство, но Рафаэль Гороян категорически против такого исхода для агрохолдинга.

- Вижу, что повторяется 2008 год, когда перекредитование бизнеса стало причиной массового банкротства. Не хотелось бы такого негативного сценария для «Агроинвестгрупп», считаю, что однозначно можно и нужно попытаться реанимировать компанию. Банкротство в данном случае - неправильный выход из ситуации и делать этого не стоит. В принципе, финансовое состояние компании не потеряно, и если в ходе переговоров кредиторы согласятся включить «спящий режим», объявить «кредитные каникулы», тогда у компании появится возможность рассчитаться с долгами в течение пяти, максимум семи лет. Более того, я готов лично в этом поучаствовать и как профессионал и эксперт, дать свои рекомендации, - сказал он.

Бизнесмен подметил, что неизвестно какой сценарий ожидает «Агроинвестгрупп» и вернут ли долги обманутым предприятиям-контрагентам, но сложившаяся ситуация может повлиять на сотрудничество с иностранными компаниями.