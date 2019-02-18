Украли на металлолом, – руководитель «ЭЛУ-Автодорог» об открытой ливневке, из-за которой произошло ДТП в Николаеве

Исполняющий обязанности КП «ЭЛУ автодорог» Павел Лаврентьев сообщил, что ливневку по улице Железнодорожней в Ингульском районе Николаева, из-за которой ранее случилось ДТП отремонтировали за месяц до этого, однако ее разворовали.

Об этом он заявил в понедельник, 18 февраля, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Ингульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие из-за открытого люка, в результате чего пострадали три человека.

Данный вопрос поднял и.о. главы Ингульского района Игорь Волков, который попросил оградить открытую ливневку. В свою очередь, руководитель предприятия и по совместительству главный инженер отметил, что решетки украли сборщики металлолома.

— Надо переносить в зеленую зону эти ливневки. Там грабеж полный идет! За месяц мы ее восстановили. Там полностью новая ливневка была! Полиция не принимает мер, - пожаловался Лаврентьев.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, предложил и дальше обращаться в полицию, а также делать «какие-то антивандальные средства».

— Ну, а как по другому? Это наша ответственность. Дайте предложения, - отметил он.

В итоге, Крыленко дал поручение пока что оградить этом место «именной табличкой» и после обеда отчитаться по проделанной работе.

Владимир Крыленко Павел Лаврентьев Главы районов, Игорь Волков - второй справа.

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева из-за ям перевернулся автомобиль.