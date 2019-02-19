В США на темнокожего школьника завели дело после того, как он сорвал урок, отказавшись дать клятву флага США

Фото: Иллюстрация из интернета В Лейкленде, штат Флорида, полиция задержала темнокожего ученика шестого класса, который сорвал урок отказавшись давать клятву флага США.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на The Washington Post.

Так, 11-летний школьник во время ежедневного ритуала клятвы верности флагу США отказался вставать и заявил, что «флаг и государственный гимн США являются расистскими относительно темнокожих». На вопрос учительницы о том почему не переехал жить в другое место, если ему не нравятся США, он ответил «они привезли меня сюда».

После мальчик закричал на учительницу и работника школы, обвинил их в расизме и отказался выйти из класса. Прибывший в школу офицер полиции силой вывел его из аудитории. Полиция выдвинула ему обвинения в срыве школьного занятия и сопротивления офицеру. Также учительница заявила, что школьник угрожал избить ее.

В полиции отметили, что задержание не было связано с отказом ученика составить клятву флага США. А мать ученика сообщила, что не согласна с обвинениями полиции и считает, что ее сына не должны были задерживать.

В то же время в ведомстве, которое занимается государственными школами, заявили, что процесс клятвы не является обязательным. Там считают, что учительница не знала об этом, ее отстранили от занятий и запретили ей преподавать в школе округа.

Отмечается, что в США вынесения клятвы утверждается на уровне штатов. В 33 штатах клятва верности законодательно утверждена, в 6 - не рекомендуется до вынесения, а еще в 11 решение о клятвы принимают сами администрации школ.

Напомним, что ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко распорядился начинать уроки во всех учебных заведениях Николаевщины с гимна и минуты молчания. После он уточнил свое распоряжение для школ, а также спел с чиновниками и «Южным патрулем» гимн Украины и объяснил суть своего распоряжения.