Швейцарский ученый предложил высадить 1,2 триллиона деревьев, чтобы остановить глобальное потепление

Ученый Томас Кроутер из Швейцарской высшей технологической школы Цюриха заявил о том, что высаживание лесных массивов в больших масштабах позволит не только остановить накопление антропогенного углекислого газа в воздухе, но и снизить его нынешнее содержание на треть. Ученый предлагает высадить 1,2 триллиона деревьев.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Naked science».

Ученые оценили потенциальное количество углерода, которое способны связать из воздуха накапливающие биомассу деревья.

- Сейчас это 400 гигатонн в трех триллионах деревьев, и если вы увеличите их число еще на триллион, то получите еще порядка сотни гигатонн, выведенных из атмосферы, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие, - рассказал Кроутер.

Исследователь подчеркивает, что до сих пор возможности лесов недооценивались даже специалистами. Вместе с тем, новые наблюдения на Земле и с орбиты показали, что существующие территории смогут вместить 1,2 триллиона деревьев. По словам Кроутера, освоение заброшенных и деградировавших территорий позволит одновременно решить проблемы изменений климата и вымирания живых организмов.