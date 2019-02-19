Китайская компания устроила слежку за 2,5 миллионами людей и не позаботилась засекретить информацию

В Китае компания «SenseNets» следит за 2,5 миллионами человек в западной провинции Синьцзян, где правительство преследует уйгурских мусульман.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Исследователь по вопросам информационной безопасности Виктор Геверс выявил, что специализирующаяся на распознавании лиц компания SenseNets не озаботилась защитой своей базы данных наблюдения. В итоге, доступ к базе был полностью открыт.

Благодаря этому удалось обнаружить, что компания отслеживает более 2,5 миллионов человек. Компания хранила личную информацию (например, имена и номера удостоверений личности), а также обширный объём данных о местоположении, в том о числе 6,7 миллионов точек, помеченных названиями (например, «мечеть» и «гостиница»). Эта информация была собрана на протяжении 24 часов. По словам Гевеса, база данных была доступна для общего пользования на протяжении месяцев.

Компания SenseNets никак не прокомментировала эту информацию, хотя она наконец начала блокировать доступ к своей базе данных после того, как Геверс сообщил об уязвимости в системе безопасности. Однако на момент выявления уязвимости он ещё не знал, с чем именно столкнулся.

Хотя нет никаких окончательных выводов о роли SenseNets, предполагается, что компания помогает китайскому правительству отслеживать уйгуров, поскольку оно пытается подавить политическое инакомыслие и проявление религиозных взглядов. Сбор данных сам по себе вызывает беспокойство, но он усугубляется отсутствием безопасности. Хакеры и другие авантюристы могли использовать информацию в целях мошенничества или совершения других преступлений. И это иллюстрирует частую проблему с массовым надзором – даже если чиновники не злоупотребляют данными, из-за их беспечности персональные данные могут попасть в руки злоумышленников.

Напомним, что ранее в Китае система видеонаблюдения нашла в 50-тысячной толпе разыскиваемого мужчину.