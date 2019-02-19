Во Франции опять арестовали «самого известного» похитителя картин – его выдала попытка продать антиквариат

Во Франции снова арестовали Стефана Брайтвизера – серийного вора произведений искусства, совершавшего кражи из музеев в Западной Европе в 1990-2000-х годах.

Об этом сообщает «The Art Newspaper».

Он находился под наблюдением с 2016 года. Сейчас он привлек внимание, потому что продавал пресс-папье XIX века на eBay. Несколько подобных предметов были похищены из музея хрусталя, принадлежащего модному дому «Hermes».

В его доме в городе Мармутье полиция также обнаружила римские монеты из археологического музея и другие предметы из местных и немецких галерей; 163 тысячи евро наличными были спрятаны в ведрах в доме его матери.

После ареста в Швейцарии в 2001 году Стефан Брайтвизер признался в более чем 250 кражах из музеев, галерей и аукционных домов. Большая часть добычи была спрятана в его семейном доме. Впоследствии его мать уничтожила и выбросила десятки картин и рисунков, некоторые из которых были авторства Кранаха, Брейгеля и Ватто, и сбросила более сотни работ в канал.

Брайтвизер ранее был приговорен швейцарским и французским судами к шести годам тюремного заключения. После этого наказания его дважды арестовывали за кражи в магазинах и в местных музеях. Брайтвизер начал воровать на местных барахолках и в музеях в 20 лет. Воодушевленный своей способностью скрываться от властей, он совершал преступления несколько раз в неделю, даже отправляясь в тур по Франции, во время которого он «совершал набеги» на разные места почти каждый день. Его метод действий был прост: он просто приходил на место назначения, забирал произведение и уходил. Его признания вызвали интенсивные дебаты о нехватке ресурсов и безопасности в небольших музеях.

Напомним, что ранее в Японии украли 400-летнее дерево-бонсай.