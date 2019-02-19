Профессиональная команда и регулярные чемпионаты: В Николаеве открылся клуб спортивного покера «Пекин»

8 февраля для всех любителей спортивного покера открыл свои двери в Николаеве клуб «Пекин», который является единственным аккредитованным Всеукраинской федерацией спортивного покера заведением в нашем городе.

Клуб расположился на двух этажах в здании ресторана «Пекин» на пересечении улиц Даля и Пограничной. Он насчитывает 10 игровых столов и способен разместить одновременного около 90 игроков.

Несмотря на то, что клуб еще работает в тестовом режиме, в первый же день уже был проведен турнир, который собрал множество любителей спортивного покера. В планах же проведение регулярных турниров и чемпионатов города, а также открытие школы покера, в том числе и детской. Это стало возможным благодаря команде профессионалов, которые организовывают игру на высшем уровне.

– Мы взяли в команду дилеров без опыта и три недели интенсивно их обучали. До прихода к нам они не знали ни комбинаций, ни имели каких-то навыков. Сейчас они уже довольно хорошо себя показывают. Их обучением, к слову, занимались профессионалы с огромным опытом работы, которые также состоят в нашей команде. Все вместе они обеспечат достойный уровень игры нашим посетителям, – отметил турнирный директор Сергей Кодацкий.

Для удобств посетителей «Пекина» в клубе работают бар и ресторан с отменной кухней. А для безопасности любителей спортивного покера осуществляется охрана заведения – с оружием к игре не допускают.

– Мы работаем на законных основаниях, и это подтверждается соответствующими документами. Если кто-то думает, что у нас здесь залы игровых автоматов, или казино, то могу сразу заверить – у нас только спортивный покер, который не так давно наконец-то официально был признан видом спорта, – резюмировал Сергей Кодацкий.

23 февраля почитателей спортивного покера клуб «Пекин» приглашает на свое официальное открытие, которое ознаменуется проведением турнира с рекордным для Николаева призовым фондом.

Клуб находится по адресу: город Николаев, улица Пограничная, 23В (пересечение улиц Даля и Пограничной).

Телефоны для справок: +380975451499, +380955649755.

Сайт www.pekinpoker.com.ua