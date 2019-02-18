В Николаеве из-за тёплой погоды демонтируют каток на Соборной площади

В понедельник, 18 февраля из-за резкого потепления начался демонтаж катка с проезжей части улицы Адмиральской на Соборной площади. При этом ранее заявлялось, что из-за размещения ледового катка улица будет перекрыта до 15 марта.

Об этом пишет NikLife.

Руководитель ООО «Аттракцион-инвест» Александр Скрипин потдвердил факт полного демонтажа ледовой площадки, заверив, что это связано с погодными условиями: каток просто не справляется с внезапным потеплением.

— Погодные условия нам не позволяют дальше работать. Слишком тепло на улице. Среднесуточная температура выше десяти градусов. Он не справляется с погодными условиями, – объяснил Скрипин.

Также, он отметил, что ярмарочные домики, которые находятся на Соборной площади и на данный момент не работают, возобновят свою работу на Масленицу, после чего тоже будут демонтированы.

— Масленицу отработают и потом будет демонтаж. Они сейчас не работают, будет подготовка к масленице и там будут проводиться работы , поэтому их оставили для того чтобы провести работы по подготовки к Масленице,- отметил руководитель ООО «Аттракцион-инвест».

Что же касается следующего года, Александр рассказал, что будет вновь подаваться на конкурс по организации новогодних праздников в Николаеве, а вот по поводу того, будет ли в следующем году николаевцев ожидать что-то новое, сказать затрудняется, так как на это влияет множество технических факторов.

Отметим, что сами работники, демонтировавшие каток рассказали NikLife, что демонтаж действительно связан с наступлением тепла, однако причина заключается еще и в том, что закончился срок аренды. Последний день аренды был 17 февраля, а до марта они должны уже полностью все убрать, освободив проезжую часть. При этом ранее сообщалось, что как минимум до начала марта аттракцион еще будет радовать николаевцев.

Напомним, что в Николаевском городском совете проверяли законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая прошлой зимой установила каток на Соборной площади. Позже заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказывается, Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.