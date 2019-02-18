На Днепропетровщине бюст Ленина поместили под воду и сделали объектом подводного парка

В Днепропетровской области, на дно затопленного карьера в селе Новониколаевка, где находится Подводный парк, группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на инструктора по подводному плаванию Андрея Воробьева.

«Мы из него сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине, пусть знает, что есть люди, которые способны расколдовать иных», – написал Воробьев.

Отмечается, что глубина карьера достигает почти 50 метров. Так, кроме Ленина на дне карьера можно увидеть «Жигули», «Запорожец», кабину «КАМАЗа», прицеп-цистерну и мотоцикл.

Ранее сообщалось, что в Николаеве собственник «Дачи Кудрявцева» отказывается добровольно демонтировать памятник Ленину.