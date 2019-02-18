«Политический заказ»: В департаменте энергетики горсовета Николаева заявили, что во время обысков полиция не нашла ничего компрометирующего

В Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, где сегодня проходили обыски заявили, что данные действия - это политический заказ.

Об этом идет речь в сообщении на странице департамента в Facebook.

«О существовании политического заказа руководству департамента, было известно давно. Сегодняшние следственные действия, имевшие место в кабинетах департамента энергетики, еще раз об этом свидетельствуют. Мы работаем исключительно в рамках действующего законодательства и нам нечего скрывать», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департаменту поступил запрос на документы по одной из школ Николаева, где были установлены энергоэффективные окна, документы по еще одному зданию - спорткомплексу - в отношении которого департамент энергетики не является заказчиком, и схемы теплоснабжения города, которую мы только планировали презентовать общественности.

«Сейчас следственные действия завершены. Предсказуемо, ничего компрометирующего не найден!» - заявили в департаменте.

В частности, сообщается, что за 2018 год департамент выполнил работы на 101объекте социальной и жилищной сферы.

«Мы гордимся тем, что наша деятельность приносит пользу николаевцам и экономию городского бюджета. Отметим, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий готов отстаивать свою правоту в судах любой инстанции. Поэтому надеемся на справедливость судопроизводства, ведь степень вины определяют не заголовки в СМИ и сообщения отдельных пользователей соцсетей, а суд. Уверены, что здравый смысл победит предвыборный ажиотаж!» - заявили в ведомстве.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Днем 18 февраля, следователи Следственного управления ГУ Нацполиции проводят обыски в кабинетах заместителей мэра города в Николаевском городском совете.

Стоит отметить, что работы по ремонту школы проводила фирма «Голден-Буд», которая занимается и ремонтом «Надежды».

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

Напомним, что 23 ноября оперативники управления защиты экономики Нацполиции провели обыски в департаментах энергоэффективности, находящегося в здании Николаевского городского совета, и в департаменте ЖКХ на улице Адмирала Макарова. Тогда был задержан служащий департамента энергоэффективности Мурадян в городе Одесса по подозрению в вымогательстве взятки в размере 8,5 тысяч гривен за выполнение подрядных работ при ремонте крыши в многоквартирном доме на округе одного из депутатов городского совета.