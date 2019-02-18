«Нам надо помочь предприятию»: Инициативная группа по возрождению судостроения Николаевщины готова сотрудничать с «НСЗ»

В Николаеве продолжается работа инициативной группы над вопросом по возрождению судостроения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов.
Так, он рассказал, что директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников выдвинул шесть предложений по реанимированию и полноценной работе завода:
- Необходимо принять конкретное решение по крейсеру «Украина». Какая его дальнейшая судьба. Завод готов его достроить, провести реконструкцию и поставить в строй как боевую единицу. Для этого необходимо, чтобы правительство решило – быть крейсеру или нет. Пока на содержание крейсера списывается из бюджета 9 миллионов гривен ежегодно.
- Внесение в государственный бюджет целевых финансов для погашения общей задолженности перед заводом за содержание недостроенного крейсера «Украина» в размере 78,5 миллионов гривен.
- Принять решение на уровне правительства относительно создания на базе ГП «НСЗ» единого центра по ремонту и обслуживанию кораблей ВМС ЗC Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, с заключением долгосрочных договоров.
- Снятие арестов со всего имущества предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа по строительству и ремонту кораблей, катеров и других плавсредств военного значения для потребностей вооруженной защиты государства от внешних посягательств.
- Принятие решения относительно установления налога на землю для государственных судостроительных предприятий, выполняющих оборонный заказ, по ставке 0 и списание долгов предприятия по налогу на землю.
- Списание долгов с НДС или установление льготного периода по оплате долгов с НДС на период 5 лет, - сказано в сообщении.
Павлов отметил, что они единомышленниками считают эти предложения вполне приемлемыми и разумными, так как директор на протяжении полутора лет руководит предприятием и делает все, чтобы поднять производство и обеспечить коллектив завода работой.
«Когда он приступил к руководству заводом – в работе не было ни одного контракта. А вот в прошлом году вы сами могли заметить – сколько раз разводились мосты, чтобы на ремонт зашел очередной корабль. Теперь нам надо помочь предприятию, чтобы оно рассчиталось с долгами и стал конкурентным в своей отрасли. И мы знаем, что есть большие портфели заказов и заводчане готовы работать, осталось только, чтобы государство сделало шаг на встречу», - резюмировал он.
Напомним, что в Николаеве предприниматели создали группу, направленную на решение проблем судостроительной сферы.