«Нам надо помочь предприятию»: Инициативная группа по возрождению судостроения Николаевщины готова сотрудничать с «НСЗ»

В Николаеве продолжается работа инициативной группы над вопросом по возрождению судостроения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов.

Так, он рассказал, что директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников выдвинул шесть предложений по реанимированию и полноценной работе завода:

- Необходимо принять конкретное решение по крейсеру «Украина». Какая его дальнейшая судьба. Завод готов его достроить, провести реконструкцию и поставить в строй как боевую единицу. Для этого необходимо, чтобы правительство решило – быть крейсеру или нет. Пока на содержание крейсера списывается из бюджета 9 миллионов гривен ежегодно.

- Внесение в государственный бюджет целевых финансов для погашения общей задолженности перед заводом за содержание недостроенного крейсера «Украина» в размере 78,5 миллионов гривен.

- Принять решение на уровне правительства относительно создания на базе ГП «НСЗ» единого центра по ремонту и обслуживанию кораблей ВМС ЗC Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, с заключением долгосрочных договоров.

- Снятие арестов со всего имущества предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа по строительству и ремонту кораблей, катеров и других плавсредств военного значения для потребностей вооруженной защиты государства от внешних посягательств.

- Принятие решения относительно установления налога на землю для государственных судостроительных предприятий, выполняющих оборонный заказ, по ставке 0 и списание долгов предприятия по налогу на землю.

- Списание долгов с НДС или установление льготного периода по оплате долгов с НДС на период 5 лет, - сказано в сообщении.