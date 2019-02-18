Праворадикалы в Николаеве выступили в поддержку молодчиков, которые штурмовали райотдел полиции в Киеве

В понедельник, 18 февраля, в Николаеве представители нескольких праворадикальных организаций устроили митинг возле здания Главного управления Нацполиции в Николаевской области в поддержку штурмовавших Подольское управление полиции города Киева и с требованием прекратить «полицейский беспредел».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Акция прошла в поддержку всеукраинской акции «Бандера, вставай». Протестующие требовали наказать виновных полицейских, которые жестко задержали радикалов в Киеве у здания отдела полиции. На акции присутствовали около 50 человек, в том числе, и постоянные участники различных акций и протестов Игорь Деревянко, Игорь Финкильштейн и прочие.

К протестующим вышел приехал начальник патрульной полиции Виталий Данила, который пообщался с митингующими и выслушал их требования. После этого акция у входа в управление полиции закончилась.

Отметим, что одним из организаторов митинга является лидер «Социал-национальная ассамблея» Виталий Федоренко. Отметим, что Федоренко в феврале 2014 года был задержан по подозрению в разбойном нападении. У него при обыске был обнаружен телефон, который он отобрал, напав на прохожего, а также пистолет, которым он угрожал.

Позже он признался в совершении преступления. Согласно приговору Центрального райсуда Николаева, 9 апреля 2014 года он был осужден за разбойное нападение к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

А в августе 2018 года Игорь Финкельштейн устроил провокацию во время визита Юлии Тимошенко в Николаев - он привез инвалидную коляску к месту проведения мероприятия с участием лидера политсилы.

Напомним, 9 февраля, в Киеве состоялась потасовка с участием полицейских и активистов. Один из сотрудников правоохранительных органов избил активистов в ходе событий в Подольском райотделе полиции. До этого активистов задержали на митинге за баннер с надписью «Кто заказал Катю Гандзюк».

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

12 февраля Печерский районный суд Киева постановил применить к Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 200 гривен.