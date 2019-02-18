В СБУ заявили, что у епископа Гедеона забрали украинский паспорт и запретили въезд в страну

Епископу Макаровскому УПЦ МП Гедеону запретили въезд в Украину и изъяли паспорт.

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "Укринформ".

Проверка подтвердила наличие у депортированного из Украины епископа наличие паспортов Украины, России и Соединенных Штатов.

— Он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, паспорт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, – сказал Грицак.

По словам Грицака, СБУ располагает данными о том, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины. Соответствующую информацию сотрудники ведомства направили в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы.

— Поэтому было принято решение, и при пересечении им границы у него изъять украинский паспорт, – напомнил Грицак. При этом глава СБУ добавил, что, по его сведениям, Гедеон не является гражданином Украины.

Василий Грицак уточнил, что что на время Гедеону закрыт въезд в Украину.

Напомним, у епископа Макаровского УПЦ МП и наместника «Десятинного монастыря» в Киеве отца Гедеона (Юрий Харон) в международном аэропорту «Борисполь» изъяли загранпаспорт.