Ремонтные работы: Сегодня 42 улицы Николаева до вечера будут без электричества

Во вторник, 19 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».

Обесточены будут следующие адреса:

ул. 1-я Ингульская, 27

ул. 2-я Ингульская, 27-72а,

ул. 2-я Набережная, 2-81,

ул. 3-я Ингульская, 1-62,

ул. 6-я Ингульская, 61-71,

ул. Легпромовская, 47-51;

ул. Левского, 51-63,

ул. Одесская, 2-29,

ул. Софиевская, 22-149; 22-149,

ул. 10-я Слободская (Луначарского), 11-38 / 2;

ул. 8-я Слободская (Орджоникидзе), 54-77 / 1;

пер. Глухой, 1-36;

ул. М.Василевського, 28 / А-49/1;

ул. Севастопольская, 112-248; 5-20 / А;

пр. Центральный (Ленина), 267-321; 261-265

ул. Чкалова, 214-216; 32-40,

ул. Березовая, 5-11;

ул. Возрождение, 32-42;

ул. Грушевского, 10-11;

ул. Колхозная, 1-5А;

ул. Конева, 1-22;

ул. Полевая, 8;

ул. Польский, 1-8;

ул. Приречная, 2-37; 1-7;

ул. Серебристая, 50-57;

ул. Силикатная, 52-129; 4 / А-257 / В,

ул. Адмиральская, 10 / 10а,

ул. Фалеевская, 1,

Пер. Бузника, 1-36;

пер. Гоголя, 1-10;

пер. Кирилло-Мефодиевского (Примакова-Терновка), 1-18,

ул. Московская, 41-67 / 2;

Пер. Греческий, 15;

пер. 1-й Набережный (Д.Ульянова Матвеевка), 1-11;

ул. Болгарская, 39;

пер. Возрождения, 6-10;

пер. Героев Кут (Совхозный), 17;

ул. Греческая, 1 / А-30;

ул. Д. Ульянова, 1 / В;

пер. Олимпийский, 1-24;

ул. Ореховая, 4-27;

ул. Сибирская, 1-23.

Напомним, что 11 февраля более 30 улиц Николаева остались без света из-за ремонтных работ.