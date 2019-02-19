Ремонтные работы: Сегодня 42 улицы Николаева до вечера будут без электричества

Во вторник, 19 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».
Обесточены будут следующие адреса:
ул. 1-я Ингульская, 27
ул. 2-я Ингульская, 27-72а,
ул. 2-я Набережная, 2-81,
ул. 3-я Ингульская, 1-62,
ул. 6-я Ингульская, 61-71,
ул. Легпромовская, 47-51;
ул. Левского, 51-63,
ул. Одесская, 2-29,
ул. Софиевская, 22-149; 22-149,
ул. 10-я Слободская (Луначарского), 11-38 / 2;
ул. 8-я Слободская (Орджоникидзе), 54-77 / 1;
пер. Глухой, 1-36;
ул. М.Василевського, 28 / А-49/1;
ул. Севастопольская, 112-248; 5-20 / А;
пр. Центральный (Ленина), 267-321; 261-265
ул. Чкалова, 214-216; 32-40,
ул. Березовая, 5-11;
ул. Возрождение, 32-42;
ул. Грушевского, 10-11;
ул. Колхозная, 1-5А;
ул. Конева, 1-22;
ул. Полевая, 8;
ул. Польский, 1-8;
ул. Приречная, 2-37; 1-7;
ул. Серебристая, 50-57;
ул. Силикатная, 52-129; 4 / А-257 / В,
ул. Адмиральская, 10 / 10а,
ул. Фалеевская, 1,
Пер. Бузника, 1-36;
пер. Гоголя, 1-10;
пер. Кирилло-Мефодиевского (Примакова-Терновка), 1-18,
ул. Московская, 41-67 / 2;
Пер. Греческий, 15;
пер. 1-й Набережный (Д.Ульянова Матвеевка), 1-11;
ул. Болгарская, 39;
пер. Возрождения, 6-10;
пер. Героев Кут (Совхозный), 17;
ул. Греческая, 1 / А-30;
ул. Д. Ульянова, 1 / В;
пер. Олимпийский, 1-24;
ул. Ореховая, 4-27;
ул. Сибирская, 1-23.
Напомним, что 11 февраля более 30 улиц Николаева остались без света из-за ремонтных работ.