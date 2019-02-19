Ваша репутация и репутация всей страны высоко ценится во всех столицах Европы, - президент Европейского совета о Порошенко

Президент Европейского Совета Дональд Туск высоко оценил усилия Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве.

Об этом Президент Европейского Совета сказал во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Дональд Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии.

- Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвагу, а также прагматизм. Я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально, - отметил Туск.

- Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. Вы также имеете хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую ​​репутацию, - особо подчеркнул Президент Европейского Совета.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Президента Европейского Совета Дональда Туска за решение Совета Европейского Союза о введении «азовского пакета» санкций.

- Именно то, о чем мы с вами договаривались в декабре. И мне очень приятно и очень важно, что мы сохраняем то, о чем мы договорились пять лет назад - от Европы нам нужно единство и солидарность с Украиной, - сказал Петр Порошенко.

- Благодарю за каждое решение, когда Европейский Союз демонстрирует единство и демонстрирует солидарность с Украиной как это было продемонстрировано сегодня во время консенсусного принятия решения о «азовском пакете» санкций, - добавил он.

Президент подчеркнул, что нападение на украинском корабле был абсолютно циничным.