В Одессе СБУ разоблачила на взятке старшего госинспектора одного из таможенных постов региона

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили в систематическом получении взяток старшего государственного инспектора одного из таможенных постов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками спецслужбы было установлено, что старший смены таможенного поста требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации и привлек посредника к противоправному механизму легализации импортных автомобилей на территории Украины.

«Правоохранители задержали обоих злоумышленников в областном центре во время получения очередной взятки в размере тысячи ста американских долларов от таможенного брокера за растаможку десяти автомобилей», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взятки за таможенное оформление двух транспортных средств на иностранном регистрации. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, одесский таможенник вымогал от водителей «евроблях» по 100 долларов за фиктивную отметку о пересечении границы.