Полиция пришла с обыском на «Николаевоблтеплоэнерго» по делу о растрате департаментом Омельчука

Днем в вторник, 19 февраля, на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции проводят обыски.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

«На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в настоящее время проходят следственные действия в рамках дела связанного с Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий НГС», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные меры не связаны с деятельностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.