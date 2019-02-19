В мэрии Николаева предполагают, что пожар в девятиэтажке мог произойти по вине жильцов – в доме уже начали ремонт

В Николаеве, в девятиэтажном доме по адресу: улица Ольжича, 5-б в Корабельном районе, где недавно произошло замыкание электрощитовых с последующим горением с третьего по девятый этаж, начали ремонтные работы.

Об этом стало известно во вторник, 19 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

— Вчера мы собрали комиссию и конструктивно провели заседание. Уже сейчас там проходят восстановительные работы. Я хочу поблагодарить господина Дзюба (Юрий Дзюба, директор КП ДЕЗ «Океан», - ПН) и Коренева (Сергей Коренев, директор департамента ЖКХ, - ПН), которые быстро подключились к этой работе. И уже сейчас кабель закупленный, старый демонтируется, - отметил первый вице-мэр Владимир Крыленко.

Владимир Крыленко (справа)

Также он отметил, что горвласть надеется на поддержку «Николаевоблэнерго», хоть руководство предприятия не признает свою вину в пожаре. Как сообщалось ранее, в доме были проблемы с подстанцией облэнерго, из-за чего и могло произойти возгорание. В частности, предприятие согласилось помочь с 18 счетчиками, которых не хватает.

— Деньги на ремонт подъезда департамент ЖКХ нашел. Мы понимаем, что этот вопрос в ближайшее время будет решен. Кроме этого, еще нужно понять, в чем причина пожара. Если это вопрос к обслуживающей компании, ЖЭКов или облэнерго, это одно. А если это случилось по вине жителей подъезда, которые могли использовать усилитель предохранителя, понятно, что это делать нельзя. Мы сейчас выясняем, я дал личное поручение директору департамента ЖКХ, чтобы он нашел сертифицированную организацию, которая даст соответствующие выводы, что же произошло. Когда мы будем знать, что же произошло в доме по улице Ольжича, то мы донесем до жителей информацию, чтобы предупредить аналогичные ситуации в других местах, - подытожил Крыленко.

Напомним, что из-за пожара в многоэтажном доме, люди остались без отопления и света