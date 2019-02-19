Сергей Тарута в студии у Дмитрия Гордона рассказал о том, как будет набирать рейтинг и кто финансирует его компанию

Кандидат в президенты Сергей Тарута считает, что значительное количество не определившихся избирателей представляет хорошие шансы для новых политиков на президентских выборах.

Об этом он рассказал в программе «Гордон» на телеканале «112».

– Я считаю, что в Украине достаточно разумных людей, которые на сегодня не определились. Мы видим, что более 20% не определились. Они не хотят голосовать за старых политиков, но теперь важно, чтоб они разобрались в новых политиках. А их очень много. И теперь важно, чтобы здравомыслящие украинцы разобрались, кто говорит, а кто реально знает, делал и может сделать, у кого для этого есть компетенция. И я надеюсь, что миллионы украинцев, которые нас смотрят, сделают правильный выбор. Не эмоциями, не сердцем, как часто это делается, а сделали выбор разумом, – отметил Тарута.

Сергей Тарута отметил, что большую часть президентской кампании финансирует он сам с семьёй; одновременно с этим удаётся привлекать людей, которые поверили в идеологию «Основы» и считают её перспективной политсилой.

– Значительную часть лично я финансирую с семьей. И что очень важно, огромное количество людей, которые поверили в команду «Основы», в идеологию «Основы», которые понимают угрозы страны и что необходимо сегодня объединиться, для того чтобы действительно разум победил и мы смогли сформировать правильную коалицию в парламенте. Те, которые верят в победу на парламентских выборах, они сегодня тоже финансируют. И это на порядки меньше, чем финансируется сегодня кампания Петра Алексеевича или других кандидатов. Но мы очень эффективно подходим к каждой копейке. Мы не занимаемся обливанием грязью других, как сегодня это делается. Мы не занимаемся подкупом и поэтому эффективно расходуем средства, – добавил кандидат в Президенты.

Напомним, по данным гражданской сети «Опора» Сергей Тарута занял второе место среди кандидатов в президенты по активности в Николаевской области за период сентября-декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Сергея Таруту - депутата Верховной Рады, главу Донецкой ОГА в 2014 году, главу набсовета «Украинской горно-металлургической компании», соучредителя корпорации «Индустриальный союз Донбасса», бывшего директора по внешнеэкономическим связям «Азовстали».