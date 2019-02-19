В Большой Коренихе нашли труп свиньи с африканской чумой – владелец получит компенсацию за 29 забитых особей

В Николаеве в микрорайоне Большая Корениха, 28 января текущего года обнаружили труп свиньи. После проведенных лабораторных исследований оказалось, что она заражена африканской чумой.

Об этом во вторник, 19 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

По его словам, 28 января в 11:00 поступил звонок о том, что на открытой территории в Большой Коренихе, где ранее была воинская база, нашли труп свиньи.

— Мы сразу же сформировали рабочую группу, которая в 15:00 выехала на место, где был найден труп свиньи. Его вскрыли и отобрали материалы для экспертизы, которые отправили в Днепропетровскую лабораторию, для установления диагноза. 29 января поступил ответ, что это африканская чума, - сообщил начальник управления.

Также он отметил, что так как труп был найден на открытой местности и не было установлено владельца трупа, то его сожгли на том же месте. С 29 января на территории ввели карантин по африканской чуме.

— Была создана ДНПК на которой были приняты зоны наблюдения и защиты. Зона наблюдения это 3-х километровая зона, в которую вошли Малая и Большая Коренихи и дачные кооперативы. С 29 января начались обходы по всем домам, которые попали в эту зону, чтобы взять с людей расписки, у кого есть в хозяйстве свиньи. Обошли мы 1240 домов, свиньи были выявлены только в одном домохозяйстве – у гражданина Виктора Майорова, - сообщил он.

В свою очередь, на Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решили сдать свиней на забой. Забой будет проводить ООО «Николаев мясо». По словам начальника управления, хозяину животных выплатят компенсацию за свиней, для этого управление уже запросило расценки за 1 килограмм живого мяса.

— У него находиться 29 свиней: один хряк, 20 – свиноматок и 8 подсвинков. Так как хряк – мясо не торговое, свиноматки – аналогично, потому что они со слов хозяина скоро должны разродиться, а их нужно забивать сейчас – будем решать вопрос ценовой политики, чтобы смогли рассчитаться. То что будет не хватать, чтобы была компенсация с бюджета, - отметил он.

К тому же, КП «Николаевкоммунатранс» трактором провел расчистку того места, где был спален труп, после чего также была проведена дезинфекция, также была перерыта дорога с двух сторон, чтобы не было подъезда к месту сожжения.

Напомним, что ранее на Николаевщине и еще в двух областях ветеринары снова зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.