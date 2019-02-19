Прозрачность и открытость: В Николаевской ОГА рассказали об областных ЦПАУ и принципах их работы

Николаевская облгосадминистрация работает над обеспечением прозрачности, открытости и понятности действий в сфере предоставления административных услуг, оптимизацией регистрационно-разрешительных процедур, повышением уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых административных услуг.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

На сегодняшний день в районах и городах области созданы и полноценно работают 24 центра предоставления административных услуг, в том числе 5 городских (городов областного значения) и 19 районных, в которых осуществляют прием 93 администраторы.

В 2018 году увеличилось количество обращений жителей Николаевщины в ЦПАУ. Так, в прошлом году в центры предоставления административных услуг обратилось более 347 тысячи граждан, что на 5% больше, чем в 2017 году.

Общее количество предоставленных административных услуг на одну тысячу населения области за 2018 год составляет - 305 услуг, за соответствующий период 2017 - 287 услуг, в 2016 году - 223 услуги.

Кроме того, в рамках децентрализации административных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество юридических лиц, физических лиц-предпринимателей все 19 районных государственных администраций и 5 городских (городов областного значения) советов осуществляют прием субъектов обращения через ЦПАУ по вопросам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Сегодня все 24 ЦПАУ области можно приравнять к региональному уровню.

С целью интеграции административных услуг в центры, в 2018 году обеспечено принятие и выдача документов, связанных с государственной регистрацией общественных формирований через центры предоставления административных услуг. Внедряются предоставления административных услуг социального характера через центры предоставления административных услуг региона.

С июля 2018 появилась возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу через центр предоставления административных услуг.

Кроме того, благодаря плодотворному сотрудничеству Николаевской облгосадминистрации с экспертами программы «U-LEAD с Европой» в течение 2018 модернизированы действующие ЦПАУ: в Южноукраинск - путем проведения достройки и капитального ремонта, в Вознесенске - путем проведения текущего ремонта помещений центров предоставления административных услуг. Также проведен капитальный ремонт помещений в Ольшанской и Казанковской объединенных территориальных общинах и текущий ремонт помещения в Александровской объединенной территориальной общине для последующего создания и размещения в них центров предоставления административных услуг.

Открытие центров предоставления административных услуг в Ольшанской, Александровской ОТГ и ЦПАУ в Южноукраинске после реконструкции планируется в первом квартале 2019 года, а Казанковской ОТГ - в первом полугодии 2019 года.

«Прозрачность, открытость, ясность - именно так характеризуются админуслуги на Николаевщине», - прокомментировал работу ЦПАУ глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Напомним, в николаевском центре предоставления административных услуг рассказали о режиме работы в праздничные дни.