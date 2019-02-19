«Мы не из пугливых», - вице-мэр Омельчук прокомментировал обыски и рассказал, что именно ищет полиция

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно ищут оперативники.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По словам Омельчука, полиция изымает документы, имеющие отношения к «энергетической стратегии», а именно к схеме теплоснабжения Николаева.

— Правоохранительные органы интересует «энергетическая стратегия», а именно её первая глава - схема теплоснабжения Николаева. Честно говоря, мне сложно пока предположить, что так могло заинтересовать полицию в этом документе, но могу предположить, что на этом обыски могут не закончиться, - написал Александр Омельчук.

Вице-мэр отметил, что скрывать ему нечего и опубликовал поручение, после которого департамент энергоэффективности начал заниматься разработкой проекта. Исходя из информации в документе, распоряжение о предоставлении концептуального видения теплоэнергетической стратегии Николаева.

— Предполагаю, что завтра обыски могут пройти и на остальных этажах горисполкома! Нам нечего скрывать в нашей работе! Мы и так у всех на виду! Если нужны какие-то комментарии или документы, мы всегда готовы их предоставить. Работайте в рамках закона, не нужно пугать людей. Мы не из пугливых, - подытожил Александр Омельчук.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции проводят обыски.