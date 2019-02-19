В Париже умер известный модельер Карл Лагерфельд

Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Le Figaro».

В последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось, накануне он был экстренно госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.

Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов он перебрался в Париж, где позже начал сотрудничать с модными домами Chloe, Jean Patou и Fendi.

В 1983 году Лагерфельд был назначен креативным директором модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни. Также известен как фотограф.