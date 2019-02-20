В Украине снизился уровень заболеваемости ВИЧ среди молодежи, - Минздрав

Согласно данным мониторинга, уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Согласно рекомендациям ВОЗ, это может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции. В то же время более половины инфицированных лиц в возрасте 15 лет и старше (56,4% в 2017 году) впервые обнаруживают ВИЧ на 3-й и 4-й клинических стадиях.

«Помните: более 66% всех случаев инфицирования ВИЧ в Украине происходит при незащищенных половых отношениях. Поэтому правило №1 в профилактике ВИЧ – защищенный секс. Не менее важным является своевременное выявление болезни. Ведь чем раньше начать лечение, тем меньше будет вред для организма. Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, их можно пройти как в специальных центрах или кабинетах, так и у своего семейного врача, терапевта или педиатра», - сообщили в Минздраве.

Напомним, что в Украине живет 244 тысячи ВИЧ-инфицированных человек.