Корабли постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Черного моря

Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gunes.

Плавбаза ВМС Германии «Вера» является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм. В частности, Столтенберг отметил, что возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

Напомним, ОБСЕ зафиксировало, что российский бомбардировщик вторгся в небо над Донбассом – в ВСУ это опровергают.