ЦИК сформировала окружные избиркомы на Николаевщине, которые будут отвечать за выборы Президента Украины

Центральная избирательная комиссия сформировала 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине к президентским выборам.

Списки комиссий опубликованы на сайте ЦИК.

На сайте сообщают, что рассмотрели все представленные кандидатуры на пост президента и по кандидатурам в состав окружных комиссий сформировали 199 ОИК.

В Николаевской области сформировали шесть избирательных комиссий.

Первая комиссия по 127-му округу будет находиться по адресу улица Пограничная, 9. Главой комиссии выбрали Валерия Дементьева, он выступает от кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Заместителем назначили Аллу Тимошенко, которая выступает от кандидата Николая Габера. Секретарь комиссии – Ирина Бабич, она поддерживает кандидата Виктора Кривенко.

Вторая – по 128 округу будет находиться на проспекте Богоявленском, 1. Главой комиссии выбрали Альберта Панченко, он поддерживает кандидата Андрея Садового. Его заместителем будет Татьяна Михайленко, она выступает за Юрия Деревянко. Секретарем комиссии назначен Олег Гречаный, он поддерживает Игоря Смешко.

Комиссия по 129 округу будет располагаться по улице Инженерной, 1. Глава комиссии – Матвей Андрющенко, он поддерживает кандидата Валентина Наливайченко. Заместителем главы комиссии будет Елена Гаркавенко, она выступает за кандидата Юлию Литвиненко. Секретарем комиссии назначили Тараса Ворошилова, он представляет кандидата Владимира Зеленского.

Комиссия по 130 округу будет находиться в городе Баштанка, на улице 1 Мая, 14. Главной комиссии выбрали Аллу Алексину, он поддерживает кандидата Виталия Куприя. Заместителем главы комиссии станет Вадим Остафий, он поддерживает кандидата Юрия Бойко. Секретарем комиссии назначили Вадима Бурдюжу, он поддерживает кандидата Александра Ващенко.

По 131 округу комиссия будет находиться в городе Вознесенск, на улице Одесской, 22. Главой комиссии назначили Дмитрия Паладия, он выступает за кандидата Евгения Мураева, заместителем станет Ольга Василенкова, она поддерживает кандидата Александра Данилюка. Секретарь комиссии – Александр Журенко, он поддерживает Илью Киву.

По 132 округу комиссия будет находиться в Первомайске, на улице Корабельной 30а. Главой комиссии назначили Александру Шарамок, она выступает за кандидата Ольгу Богомолец. Заместителем кандидата выбрали Татьяну Стеценко, она поддерживает Александра Соловьева. Секретарем комиссии назначили Ольгу Островскую, она выступает за кандидата Романа Бессмертного.

Напомним, Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.