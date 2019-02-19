В николаевском Нацкорпусе предположили о хакерской атаке на «Дельта-лоцман» два года назад и заявили об угрозе украинским судам

В Николаеве глава облогранизации политической партии «Нацкорпус» Денис Янтарь заявил о хакерской атаке в 2016 году на системы госпредприятия «Дельта-лоцман» в 2016 году и наличии российского оборудования, что якобы несет угрозу для украинских судов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 19 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Дениса Янтаря, ему с 2017 года известно о хакерской атаке на оборудование

– Предыстория всего, что приблизительно лет 6-7 предприятие начало работать с компанией «Транзаст». Это российская компания, которая изготавливает оборудование и предоставляет услуги с программного обеспечения для навигации. Почему-то решили, что отечественное оборудовании и системы нецелесообразны для использования, – рассказал Янтарь, отметив, что невозможно полностью проверить надежность российского оборудования и программ, а российская компания может влиять на работу навигационного оборудования «Дельта-лоцман».

По его словам, в ноябре 2016 года из предприятия уволили работников, которые отвечали за кибербезопасность.

– С этого периода начали заходить разведчики на предприятие. Они заходили на отдельные машины и компьютеры предприятия. А до этого было указание на предприятии отдать логины и пароли от всех компьютеров и именно те компьютеры, с которых отдали эти логины и пароли, через время через них и были эти внешние входы в систему. На этапе развития они в принципе ничего интересного не делали. Они просто пытались найти базы данных, где что находится, чтобы не тратить время, когда будет проводится хакерская атака, на то, чтобы разведывать, чтобы знать куда им именно бить. 19 декабря 2016 года началась именно хакерская атака, – сказал Янтарь.

Он также отметил, что знает об этом с 2017 года и потом узнал, что правоохранители перестали расследовать эту ситуацию.

В конце Янтарь подытожил, что вместе с соратниками требует отстранения директора госпредприятия «Дельта-лоцман» Александра Голодницкого, расследование относительно него уголовного производства с квалификацией госизмена и коррупция, отказа от российского навигационного оборудования и программного обеспечения, расследования относительно сотрудников МВД и СБУ, которые якобы саботировали это дело в 2016 - 2017 годах. Соответствующие письма с этими просьба Нацкорпус планирует направить на имя Президента Петра Порошенко, Генпрокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и главу СБУ Василия Грицака.