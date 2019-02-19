Международные правозащитники о затягивании расследования преступлений против Майдана: «Позор для украинской судебной системы»

Международная правозащитная организация Amnesty International Ukraine заявила об отсутствии реального прогресса в расследований преступлений, которые произошли во время Евромайдана.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовано к пятой годовщине расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве.

«Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться Украинская система уголовного судопроизводства, не говоря уже о ее общую неэффективность. Более того, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих», - заявил Старший директор офиса Генерального секретаря Amnesty International О'Куанахайн во время своего визита в Киев.

Он отмечает, что пять лет - это более чем достаточно для восстановления справедливости, украинские власти оказывали давление и препятствовали правосудию.

Представитель Amnesty International подчеркнул, что неспособность привлечь к ответственности бывших и нынешних правоохранителей, ответственных за расстрелы протестующих, является «позором для украинской системы уголовного судопроизводства».

«Политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая тех, кто отдавали приказы, не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена », - добавил он.

Аmnesty International призывает украинскую власть приложить максимальные усилия для эффективного расследования нарушений прав человека, совершенных во время евромайдана, включая избиения и убийства.

«Власть должна защитить следователей от политического давления, а также предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач. В частности, обеспечить возможности для осуществления следственного эксперимента с воспроизведением событий расстрела манифестантов 18-20 февраля 2014 года», - заявили правозащитники.

Справка: По данным Министерства здравоохранения Украины с 30 ноября 2013 года по 14 апреля в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибло 106 человек.

Напомним, в ГПУ заявили, что 36 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах. Также, из 4,7 тысяч дел по преступлениям против Майдана только 9 человек приговорены к тюремным срокам.