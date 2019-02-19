В законах это не прописано, – вице-мэр Степанец заявил, что Николаеву нужно разработать порядок передачи прав на дома горожанам

Юрий Степанец Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что в Николаеве нужно создать и утвердить порядок передачи-приема многоквартирных домов с баланса города на баланс ОСМД или управляющей компании, которую выбрали жители.

Об этом он заявил во вторник, 19 февраля, в ходе заседания круглого стола по формированию тарифной политики для ЖЭКов и ОСМД.

Данный вопрос возник в ходе обсуждения того, что николаевцы не могут снять свои дома с баланса ЖЭКов и передать их на баланс обслуживающей компании, хотя законодательно такое право у них есть.

— Жильцы выбирают управляющую компанию с тарифом, который их устраивает. Они хотят перейти абсолютно добровольно, их никто не заставляет. Но им препятствуют — не подписывают протоколы. Говорят, что они неправильно заполнены, - сообщила Марина Сорока, которая представляет юридические услуги частной управляющей компании «Николаев домсервис».

В свою очередь, вице-мэр подтвердил, что такая проблема есть, к тому же с такой проблемой к чиновникам обращались и жители домов, которые хотели создать ОСМД.

— У некоторых ЖЭКов на балансе находятся эти дома. Для того, чтобы передать полностью дом либо ОСМД, либо управляющей компании, надо списать его с баланса. Я поставил задачу Мкртчяну (начальнику управления коммунального имущества — прим.) срочно разработать механизм снятия с баланса домов, чтобы дома уже принадлежали совладельцам этого дома, - сказал Степанец.

Также Степанец отметил, что в законодательстве Украины в сфере ЖКХ прописано, что горвласть должна снять эти дома с баланса и передать совладельцам многоквартирных домов, однако конкретной процедуры не существует, что усложняет этот процесс.

— Рано или поздно любой многоквартирный дом будет снят с баланса коммунальной собственности. Этот дом принадлежит совладельцам. Законодательно прописано, что мы должны снять с баланса эти дома, а как это сделать, нигде не прописано. Мне рассказывали, что в Прибалтике, когда снимали дома с баланса, просто приходили с пакетом технической документации в дом, звонили в первую попавшуюся квартиру и говорили «вот документы на ваш дом». А им отвечали «я брать не буду». Документы просто положили на подоконник, два свидетеля расписались, и они ушли, – рассказал Юрий Степанец.

Марина Сорока Александр Юлевич (справа)

В итоге, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ заявил, что горвласти возможно придется самим разрабатывать такой порядок, чтобы решить возникшие проблемы:

— Возможно, надо будет разработать этот порядок, и принять его или на исполкоме, либо утвердить на сессии. Нам нужен нормальный порядок, чтобы мы действительно понимали, где будет техническая документация на дом, куда она будет передаваться, или хранится у нас в архивах, – добавил Юрий Степанец.

Напомним, что ранее заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Александр Репин направил директорам ЖЭКов двух районов Николаева до 1 сентября «передать дела» управляющей компании.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич не признает решение Антимонопольного комитета Украины касательно признания незаконной победы «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе по управляющей компании. В частности он отметил, что данное решение можно отменить через суд.