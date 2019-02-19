На газовые счетчики для всех украинцев не хватает денег, - облгазы

Выделенных в тарифе на распределение газа денег недостаточно, чтобы поставить газовые счетчики всем потребителям в Украине, как того требует новое законодательство.

Об этом на пресс-конференции заявили операторы Региональной газовой компании, передает Громадське.

По состоянию на начало 2019 приборы для учета газа установлены у 89% домохозяйств. Однако, согласно принятому в 2018 году Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», до 2021 года все общедомовые счетчики газа необходимо заменить на квартирные приборы учета.

Операторы ГРМ должны поставить 1,4 миллиона приборов учета газа, на что средств недостаточно. Причиной они называют необоснованные и установленные с нарушениями всех процедур вдвое заниженные нормы потребления газа.

«При нынешнем финансировании у нас в тарифе есть средства на 2,5-3 тысячи счетчиков в год, а потребность - 25 тысяч в год. Значит, нам нужно 10 лет, чтобы установить все эти счетчики», - отметил финансовый директор ОАО «Винницагаз» Сергей Кибитлевский.

В частности, в тарифе не заложены в полной мере расходы на ремонт, поверку и замену уже установленных газовых счетчиков. Согласно действующему законодательству они так же должны заменяться на средства операторов ГРМ,

«В год по тарифу мы получаем 2 миллиона гривен, а нужно – 7 миллионов. То есть, у нас (в ПАО «Винницагаз» - ПН) Тройной дефицит. И так везде. За год мы проверяем 40-50 тысяч счетчиков и почти половина из них не проходит поверку. Ежегодно 10 тысяч из них нам надо заменять, а к 2018 году средств в тарифе на это не было заложено совсем», - добавил Кибитлевский.

Также, облгазы регистрируют многочисленные случаи умышленной порчи потребителями уже установленных приборов учета, так как потребление газа по заниженным, по их мнению, вдвое нормами более выгодной альтернативой.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обратилась в Государственную регуляторную службу касательно согласования проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей.