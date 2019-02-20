Криминалистам из николаевской полиции передали новый микроавтобус-лабораторию

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Криминалистам из Следственного управления николаевской полиции передали новый микроавтобус-лабораторию «Renault Master».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Передвижная лаборатория будет способствовать своевременности прибытия полицейских на место преступления и более качественному осмотру места происшествия. Автомобиль укомплектован криминалистическим и биологическим чемоданами, упаковочными материалами различных видов, камерами, фотоаппаратами, ноутбуками, фонарями со светофильтрами и осветителями, переносной электростанцией, металлоискателями», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее Нацполиция передала николаевским взрывотехникам новый служебный «Mitsubishi L200».

Вадим Богданов

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русскийобщество