Криминалистам из николаевской полиции передали новый микроавтобус-лабораторию

Криминалистам из Следственного управления николаевской полиции передали новый микроавтобус-лабораторию «Renault Master».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Передвижная лаборатория будет способствовать своевременности прибытия полицейских на место преступления и более качественному осмотру места происшествия. Автомобиль укомплектован криминалистическим и биологическим чемоданами, упаковочными материалами различных видов, камерами, фотоаппаратами, ноутбуками, фонарями со светофильтрами и осветителями, переносной электростанцией, металлоискателями», - сообщили в полиции.