На Николаевщине выросла контрабанда авиационного топлива, которое сливают с танкеров еще на подходе к портам, – СМИ

В южных регионах Украины участились случаи продажи авиационного топлива за наличные средства.

Об этом enkorr сообщили сразу несколько участников рынка, указывая на незаконный ввоз этого продукта на территорию Украины.

По их информации, один из случаев контрабанды авиатоплива в начале февраля был зафиксирован на подходе к акватории порта Николаев. В схеме был задействован танкер Black Fuel (флаг Танзании), из которого часть керосина по пути в порт была перелита в маломерные плавсредства в районе поселка Парутино (Николаевская обл.).

– Этот танкер вышел из греческого порта 26 января с 2 300 т керосина на борту. За 15 км до порта Николаев танкер на неделю остановился на якорную стоянку. После этого в Николаев он прибыл уже с 1 200 т топлива, — сообщил один из участников рынка.

По информации издания, владельцем указанного груза является николаевская «Нефтяная компания «Трейд-НК». Эта компания зарегистрирована на канадскую Tolloil LP, которой принадлежит и сам танкер Black Fuel.

В ноябре 2017 года сообщалось, что правоохранители подозревали структуры «Трейд-НК» в фиктивном оформлении транзита дизельного топлива через Херсонский и Николаевский порты. Тогда по данным досудебного расследования, путем такой схемы за наличные средства без уплаты налогов и НДС были реализованы 2 740 т дизельного топлива.

Участившиеся предложения авиакеросина за наличные средства участники рынка связывают с введением с 1 января 2019 г. 10-кратной ставки акцизного налога на авиатопливо, которое используется не по назначению.

Ужесточение контроля над оборотом авиатоплива было введено с целью борьбы со смешением керосина с дизельным топливом, ставка акцизного налога на которое в семь раз выше.

Напомним, в октябре 2016 года пограничники и полицейские задержали двух мужчин, которые пытались вывезти из порта «Очаков» цистерну с 3 тоннами дизельного топлива.