«Николаевоблтеплоэнерго» списывает устаревшие сети на металлолом – доход идет на зарплаты и обновление технической базы

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжается списание основных средств, в большинстве случаев под списание подпадают устаревшие сети горячего водоснабжения. Продажа устаревших основных средств предприятия происходит через электронную систему «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что на предприятие направляются многочисленные запросы различных структур о предоставлении информации по списанию основных средств (металлолома). Поэтому, с целью предотвращения манипуляций и заблаговременных выводов, администрация предприятия решила сделать процесс работы по списанию прозрачным и открытым для общественности.

«На основании распоряжения управления коммунального имущества Николаевского городского совета от 31 июля 2018 года, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проводит списание с баланса устаревших и непригодных для дальнейшего использования и эксплуатации основных средств. Учитывая фактическое отсутствие централизованного горячего водоснабжения, значительный износ систем и решением Николаевского городского совета от 13 июля 2018 года № 616 а, основную долю основных средств, подпадающих под списание составляют устаревшие сети горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Определение стартовой цены реализации проводится на основе справок с торгово-промышленной палаты Николаевской области с ориентированным уровнем закупочных цен внутреннего рынка Украины и путем заключения коммерческих предложений от предприятий, производящих закупку металлолома.

Также, на ОКП был создан комитет по организации продажи имущества через электронную систему «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ».

Так, 3 августа 2018 года ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» объявил аукцион по продаже имущества предметом которого был Лом черных металлов в количестве 500 т. Начальная цена продажи лота составляла 2 миллиона 900 тысяч гривен, без НДС. По результатам проведенного аукциона был заключен договор с ООО «Вторсырье-Юг». По договору было реализовано металлолома 348, 575 т общей стоимостью 2 миллиона 63 тысячи 564 гривны.

В связи с расторжением договора с ООО «Вторсырье-Юг» ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» 25 октября 2018 года объявил аукцион по продаже имущества на 50 т, начальная цена продажи лота - 2 миллиона 250 тысяч гривен, на условиях полного демонтажа. Аукцион не состоялся. 2 ноября 2018 года был повторно объявлен аукцион по продаже имущества по результатам которого между ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ООО «АРММЕТАЛ» был заключен договор на сумму 231 тысяча 800 гривен. Реализовано металлолома по договору 42,868 т., на сумму 198 тысяч 736 гривен, в части проведения расчетов договор выполнен.

Также, 8 августа 2018 года «Николаевоблтеплоэнерго» объявил аукцион по продаже имущества предметом которого был лом цветных металлов (латунь, медь, алюминий) в количестве лом латуни - 7000 кг., лом меди - 600 кг., лом алюминия - 200 кг. Начальная цена продажи лота - 692 тысячи 400 гривен. По результатам проведенного аукциона был заключен договор с ООО «МП ЭФЕС» на сумму 699 тысяч 400 гривен. На сегодняшний день, договор действует, обязательства по договору выполняются и уже реализовано 45 тысяч 94 килограмма 30 грамм металлолома на сумму 3 миллиона 499 тысяч 574 гривны.

«На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сложилось тяжелое финансовое положение, руководство предприятия проводит различные мероприятия по стабилизации ситуации. Так, например, доходы от реализации отходов черных и цветных металлов, полученных от ликвидации основных средств и других материальных ценностей составили 2015 год - 216,4 тысяч гривен, 2016 год - 311,9 тысяч гривен, 2017 - 2014, 7 тысяч гривен 2018 год- 6264,2 тысяч гривен. Все средства, которые были получены от списания металлолома было направлено на выплату заработной платы и обновление материально-технической базы предприятия», - сообщают на предприятии.

Также отмечается, что в настоящее время на рассмотрении постоянной комиссии ЖКХ находится пакет документов по списанию 18 единиц техники, которая не используется на предприятии и не подлежит восстановлению. Но к сожалению заседания комиссии не происходят.

«Предприятие готовит новый пакет документов по списанию оборудования и агрегатов, которые изношены и не нужны в будущей деятельности предприятия. В ближайшее время этот пакет будет направлен на рассмотрение комиссии ЖКХ. Полученные средства планируется использовать на приобретение материалов для проведения ремонтных работ в межотопительный период», - отмечается в сообщении.

В частности, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает закупку необходимых материалов для своевременного проведения текущего и капитального ремонтов в межотопительный период 2019 года, для предотвращения аварийных ситуаций и надежного проведения отопительного периода 2019-2020 гг.